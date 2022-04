Alia Bhatt wedding Ranbir Kapoor పెళ్లి తర్వాత ముద్దుల్లో మునిగిన దంపతులు.. చీర్స్ కొడుతూ హ్యాపీగా..

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో, హీరోయిన్లు రణ్‌బీర్ కపూర్, ఆలియా భట్ తమ డేటింగ్ లైఫ్‌కు గుడ్‌బై చెప్పి దాంపత్య జీవితానికి స్వాగతం పలికారు. హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో స్టార్ హీరో, హీరోయిన్లగా చెలామణి అవుతున్న రణ్ బీర్, ఆలియా భట్ ముంబైలోని తమ వారసత్వ నివాసం ఆర్కే హౌజ్‌లో వివాహం చేసుకొన్నారు. ఈ స్టార్ కపుల్ మ్యారేజ్‌కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

Alia Bhatt gets emotional after wedding with Ranbir Kapoor. She wrote in Instagram that, Today, surrounded by our family and friends, at home … in our favourite spot - the balcony we’ve spent the last 5 years of our relationship - we got married.