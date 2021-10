బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ షారుక్ ఖాన్ కుమారుడు అర్యన్ ఖాన్‌కు సంబంధించిన డ్రగ్స్ కేసులో బెయిల్ పిటిషన్ విచారణ ముంబై కోర్టులో జరుగనున్నది. ముంబై నుంచి గోవా వెళ్తున్న క్రూయిజ్‌లో జరుగుతున్న పార్టీ సందర్భంగా అర్యన్ ఖాన్‌ను రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకొన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ కేసు విచారణకు సంబంధించి న సీరియల్ నంబర్ 22 కావడంతో పిటిషన్‌ను రెండు గంటల ప్రాంతంలో విచారించనున్నారు.

అయితే ఇప్పటికే ఎన్సీబీ తరపు లాయర్లు, ఆర్యన్ ఖాన్ తరుఫున సీనియర్ లాయర్ అమిత్ దేశాయ్ కోర్టులో హాజరయ్యారు. ఈ బెయిల్ పిటిషన్‌ను ఎన్‌డీపీఎస్ కోర్టు న్యాయమూర్తి వీవీ పాటిల్ విచారించనున్నారు. ఈ విచారణకు ముందు హీరోయిన్‌తో ఆర్యన్ ఖాన్ జరిపిన ఛాటింగ్‌ను తెరపైకి తేవడంతో షారుక్ ఖాన్ కుటుంబాన్ని షాక్ గురిచేస్తున్నది. ఈ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bollywood Actro Shah Rukh Khan's son Aryan Khan's bail hearing is today. case serial number 22 on the list of hearings before the Mumbai special court. In this occassion, Heroine name surfaced in Mumbai Cruise drug case