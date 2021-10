డ్రగ్స్ కేసులో షారుక్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్ అరెస్ట్‌తో ముంబై ఎన్సీబీ జోనల్ డైరెక్టర్ సమీర్ వాంఖడే పేరు దేశవ్యాప్తంగా మార్మోగిపోయింది. నిజాయితీ ఆఫీసర్‌గా పేరు తెచ్చుకొన్న ఆయన ప్రస్తుతం ముడుపులు డిమాండ్ చేశారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆర్యన్ ఖాన్ విడుదలకు 8 కోట్లు తనకు, మొత్తంగా 25 కోట్లు డిమాండ్ చేశారనే ఆరోపణలు మీడియాలో సంచలనం రేపాయి. అయితే ఆర్యన్ ఖాన్‌ అరెస్ట్‌కు ముందే షారుక్ ఖాన్‌ను ఎయిర్‌పోర్టులో నిర్బంధించారనే విషయం మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. షారుక్ ఖాన్‌ను ఎందుకు నిర్బంధించారనే ఆరోపణల్లోకి వెళితే..

Shah Rukh Khan's son Aryan Khan Whatapp conversations with three other star kids apart from Ananya Panday. Aryan bail petition hearing stopped due to the commotion. Aryan Khan bail petition hearing postponed to October 28th. Apart from Aryan Khan arrest, Shah Rukh Khan detained 10 years ago by Sameer Wankhade