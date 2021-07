ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, హీరోయిన్ శిల్పా శెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రా పోర్న్ ఫిల్మ్స్ కేసులో అరెస్ట్ అయిన విషయం తెలిసిందే. దేశ వ్యాప్తంగా సంచలన సృష్టించిన ఈ కేసులో ఎన్నో ఊహించని విషయాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ కేసులోని మరింత లోతులను క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు అన్వేషిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తాజాగా ఈ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. తాజాగా సోదాలు జరిపిన పోలీసులను సీక్రెట్ కబోర్డ్ షాక్‌కు గురి చేసింది. ఇందులో ఎన్నో విలువైన ఆధారాలు లభ్యమైనట్లు తెలుస్తోంది. దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీ కోసం!

English summary

Big Twist in Raj Kundra Case: The Crime Branch has founds Secret Cupboard in Viaan Office. many files in the cupboard which have information related to Cryptocurrency.