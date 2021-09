బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ రుబీనా దిలాయిక్ అంటే బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు ఎంత క్రేజ్ అంటే మాటల్లో చెప్పనక్కర్లేదు. బుల్లితెర మీదే కాకుండా సోషల్ మీడియాలో తన అంద చందాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకొంటూ అభిమానులకు గ్లామర్ ట్రీట్‌ను అందిస్తుంటారు. అయితే బిగ్‌బాస్ 14 విజేతగా నిలిచిన తర్వాత రుబీనా అందాల అరబోతకు అడ్డేలేకుండా పోయింది. తాజాగా రుబీనా దిలాయిక్ బికినీ ఫోటో వైరల్‌గా మారింది. ప్రస్తుతం రుబీనా గ్లామర్, పర్సనల్, ప్రొఫెషనల్ విషయాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bigg Boss 14 Beaty Rubina Dilaik's Sizzles in bikini Maldives tour with Abhinav Shukla. She posted a message in her instagram that, M on a vacation,you may see some craziness happening