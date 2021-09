Nusrat Jahan: బిడ్డ తండ్రి పేరు లీక్.. ఎన్ని చెప్పినా చివరికి ఇలా దొరికేసి!

తృణముల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ అలాగే నటి నుస్రత్ జహాన్ ఇటీవలే ఒక బాబుకు జన్మనిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే అంతకు ముందే ఆమె భర్త నుంచి విడిపోవడంతో ఈ బాబుకు తండ్రి ఎవరు? అనే విషయం హాట్ టాపిక్ గా మారిపోయింది. అయితే ఇప్పుడు కోల్‌కతా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ బాబు బర్త్ సర్టిఫికేట్ జారీ చేయగా అందులో బాబు తండ్రి పేరు మెన్షన్ చేశారు. మరి ఆ పేరు ఎవరిది? బాబుకు ఏమని పేరు పెట్టారు? అనే వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Nusrat Jahan's newborn son is named Yishaan J Dasgupta in his birth certificate, document mentions Debashish Dasgupta, which is the formal name of actor Yash Dasgupta, as the father of the child.