పరువు నష్టం కేసులో శిల్పా శెట్టికి హైకోర్టు షాక్.. కుండ బద్దలుకొట్టేసిందిగా!

పోర్న్ కంటెంట్ కేసులో శిల్పా శెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రా అరెస్ట్ అయి జైలులో ఉన్నారు. అతని గురించి వివిధ రకాల వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇందులో పోలీసు వర్గాల కధనాలు అని చెబుతూ శిల్ప గురించి కూడా అనేక వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే ఇది పరువు నష్టం కేసు అని రాజ్ కుంద్రా భార్య శిల్పా శెట్టి భావిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో ఆమె బాంబే హైకోర్టులో ఒక పిటిషన్ వేయగా దాని విచారణ నేడు జరిగింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

Bombay HC passes interim order about injunction on actor Shilpa Shetty's plea. HC says - No part of this shall be constructed as a gag on media. The defendants other than those who've been asked to take down their articles will have to file an affidavit. Next hearing on 20th Sept.