Sushanth Singh Rajput సూసైడ్ కేసులో ట్విస్ట్.. దిశా సలియాన్ మరణంపై కీలక నిర్ణయం

బాలీవుడ్‌లో సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్, ఆయన మేనేజర్ దిశా సలియాన్ మరణాలు సంచలనంగా మారాయి. అయితే వీరిద్దరి మరణాలు సహజ మరణాలు కావు.. అనుమానాస్పద మరణాలు అనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. వాళ్లిద్దరూ మరణించి రెండేళ్లు దాటినా ఇప్పటికీ సుశాంత్, దిశా మరణాలపై అనేక ఆరోపణలు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతుంటాయి. అయితే సుశాంత్, దిశా సలియాన్ మరణాలపై ఆరోపణలు వెల్లువెత్తడంతో సీబీఐ దర్యాప్తుకు ఆదేశించారు. ఈ కేసు వివరాలు, అలాగే సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్, దిశా సలియాన్ మారణాల విషయంలోకి వెళితే..

CBI Investigation revealed Disha Salian death under influence of alcohol. Report says that, She was under Influence of alchoal and Slipped from building after lost balance.