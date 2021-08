అమితాబ్ బచ్చన్ సెక్యూరిటీ గార్డు జీతం ఎన్ని కోట్లో తెలుసా? కంపెనీల సీఈవో కంటే ఎక్కువే!

బాలీవుడ్ అనే కాదు కానీ గ్లామరస్ ప్రపంచంలో పేరు మరియు ఫేం సంపాదించిన తారలు తమ భద్రత గురించి ఎక్కువగా ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఎందుకంటే వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా,

అభిమానులు వారి చుట్టుముడతారు. కొన్నిసార్లు అయితే గుంపు నుంచి బయటపడటం కష్టమవుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ తారలు అందరూ తమ భద్రత చూసే అంగరక్షకులను తమ వద్దనే ఉంచుకుంటారు. అంతే కాక బాలీవుడ్ తారలు వారి కోసం కోట్లు ఖర్చు చేస్తారు.

Do You Know the Salary of Amitabh Bachchan's personal bodyguard Jitendra Shinde? its more than CTC of CEOs of many companies.