Porn Rocket Case: శృంగార నటి గెహానాకు ఊరట.. సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ మంజూరు

దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన పోర్న్ రాకెట్ కేసులో శృంగార నటి గెహ్నా వశిష్ట్‌కు ఊరట లభించింది. ఈ కేసులో అరెస్ట్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆమె దాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిల్‌ పిటిషన్‌కు సుప్రిం కోర్టు సానుకూలంగా స్పందించింది. ఈ పిటిషన్‌ను విచారించిన సుప్రీంకోర్టు గెహనా విశిష్ట్‌కు ముందస్తు బెయిల్‌ను మంజూరు చేసింది. ఈ కేసులో గురువారం అంటే సెప్టెంబర్ 23వ తేదీన గెహనా మహారాష్ట్రలోని ప్రాపర్టీ సెల్ విభాగానికి సంబంధించిన అధికారుల ముందు విచారణకు హాజరుకానున్నారు.

ఈ కేసులో రాజ్ కుంద్రాకు ఇటీవల కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కేసులో తీవ్ర ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రాజ్ కుంద్రాకు బెయిల్ మంజూరు చేయడం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.

అయితే తనకు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసిన విషయాన్ని గెహనా తన ఇన్స్‌టాగ్రామ్ అకౌంట్ ద్వారా వెల్లడించారు. సుప్రీంకోర్టు నాకు మధ్యంతర బెయిల్ మంజురు చూసింది. ముంబైలోని ప్రాపర్టీ సెల్ విభాగం ముందు విచారణకు హాజరయ్యే నేపథ్యంలో బెయిల్ లభించింది. కాబట్టి నేను ఎలాంటి భయాలు లేకుండా విచారణకు హాజరువ అవుతున్నాను. ఈ కేసులో భాగంగా ముంబై బైకుల్లా రోడ్డులోని ప్రాపర్టీ సెల్‌లో జరిగే విచారణకు హాజరై నా వాదనలు వినిపిస్తాను. విచారణకు సహకరిస్తాను అని గెహనా తన ఇన్స్‌టాగ్రామ్ పోస్టులో తెలిపారు.

బెయిల్ మంజూరైన నేపథ్యంలో గెహనా మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ఈ కేసులో వాస్తవాలను ఇప్పటి వరకు చెప్పాను. ఎవరినీ తప్పుదోవ పట్టించలేదు. ఎవరిపై కూడా నేను ఆరోపణలు చేయలేదు. ఈ కుంభకోణానికి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు అని అన్నారు. ఈ కేసు మొదలైనప్పటి నుంచి నేను ఒకటే మాట చెబుతున్నాను. ఎప్పటికైనా సత్యమే గెలుస్తుంది. అందుకే నాకు సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. నేను ఎప్పుడు తప్పు చేయలేదు. నేను ఎలాంటి తప్పుడు చర్యలకు పాల్పడలేదు . అందుకే నాకు అంతా మంచి జరుగుతున్నది అని గెహనా అన్నారు.

అయితే గెహానాపై తీవ్ర ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అమాయకమైన అమ్మాయిలను సినీ వేషాల పేరుతో వల వేసి అశ్లీల చిత్రాల రంగంలోకి దించారు. వారితో అసభ్య, నీలి చిత్రాలను రూపొందించడంలో సహకరించారు అని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో గెహానాపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. గంధీ బాత్ అనే చిత్రం ద్వారా పాపులర్ అయిన గెహనా గత ఫిబ్రవరిలో పోర్న్ రాకెట్ కేసులో అరెస్ట్ అయ్యారు. గత జూన్‌లో బెయిల్‌పై బయటకు వచ్చారు.

ఈ కేసులో ప్రధాన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రాజ్ కుంద్రాపై మహారాష్ట్ర క్రైమ్ బ్రాంచ్ సెప్టెంబర్ 15వ తేదీన సుమారు 1500 పేజీల చార్జిషీట్‌ను దాఖలు చేసింది. చీఫ్ మొట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ ఎస్‌బీ భాజీపాలేకు రూ.50 వేల పూచీకత్తు బాండ్ సమర్పించిన తర్వాత రాజ్ కుంద్రాను మంగళవారం ఉదయం 11.30 గంటల ప్రాంతంలో ఆర్థర్ రోడ్ జైలు నుంచి విడుదల చేశారు. గత జూలై 19వ తేదీ నుంచి రాజ్ కుంద్రా ఈ జైలులోనే జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో ఉంటున్న సంగతి తెలిసిందే.

