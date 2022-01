Hrithik Roshan మాజీ భార్యకు ఒమిక్రాన్.. కరోనావైరస్ బారిన పడ్డానంటూ సుజానే పోస్ట్

బాలీవుడ్‌ను, సినీ తారలను, వారి కుటుంబాలను కరోనావైరస్ అతలాకుతలం చేస్తున్నది. ఇప్పటికే పలువురు కరోనాబారిన పడి కోలుకొంటుండగా ఆ జాబితాలో హృతిక్ రోషన్ మాజీ భార్య సుజానే ఖాన్ కోవిడ్ 19 లేటేస్ట్ వేరియెంట్ ఒమిక్రాన్ బారిన పడింది. దీంతో బాలీవుడ్‌ సినీ తారలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. తనకు కరోనావైరస్ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ సోకిందని స్వయంగా సుజానే ఖాన్ వెల్లడించారు. ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ పెట్టి తన బాధను పంచుకొన్నారు.

సుజాన్ ఖాన్‌ తన ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ పెడుతూ.. జనవరి 10వ తేదీన కోవిడ్ 19 పాజిటివ్ సోకింది. గత రెండేళ్లుగా కోవిడ్ అందర్ని పట్టిపీడిస్తున్నది. చివరకు 3వ సంవత్సరంలో నా దేశంలోకి ఈ వ్యాధి చొరబడింది. గత కొద్ది రోజులుగా జలుబు, జ్వరంతో బాధపడుతున్నాను. దాంతో పరీక్షలు చేసుకోగా నాకు కరోనావైరస్ పాజిటివ్ అని తేలింది అని సుజానే ఖాన్ తన పోస్టులో తెలిపింది.

ఒమిక్రాన్ ప్రమాదకరమైనది. కాబట్టి ప్రతీ ఒక్కరు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. మాస్కులు ధరించండి. మీకు మీరుగా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించండి అంటూ సుజానే ఖాన్ సూచించింది. ఈ సందర్భంగా ఆమె స్నేహితులు మద్దతుగా నిలిచి మానసిక స్థైర్యాన్ని అందించే విధంగా సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు

సుజాన్ ఖాన్ వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికి వస్తే.. బాలీవుడ్‌లో ప్రముఖ నటుడు సంజయ్ ఖాన్ కుమార్ కూతురు. హృతిక్ రోషన్‌తో ప్రేమలో పడి నాలుగేళ్లు డేటింగ్ చేసింది. అనంతరం 2000 సంవత్సరంలో హృతిక్ సుజానే ఖాన్ వివాహం చేసుకొన్నారు. ఆ తర్వాత వారిద్దరి కాపురంలో కలతలు, అభిప్రాయ బేధాలు చోటుచేసుకొవడంతో 13 ఏళ్ల దాంపత్య జీవితానికి ముగింపు పలికారు. కానీ వారిద్దరూ స్నేహితులుగా ఉంటూ వస్తున్నారు. ఇద్దరి పిల్లల బాధ్యతను హృతిక్, సుజానే ఖాన్ సంయుక్తంగా చూసుకొంటున్నారు.

Bollywood Star Hrithik Roshan ex wife Sussanne Khan tested Coronavirus Omicran positive. She wrote in the instagram that, After dodging Covid-19 for 2 years, In the 3 rd year of 2022 the stubborn Omnicron variant has finally infiltrated my immune system. I tested positive last night. Please be safe and take care of yourselves diligently. This is a very contagious one.