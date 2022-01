బాలీవుడ్ కండల వీరుడు హృతిక్ రోషన్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు. భార్యకు విడాకులు ఇచ్చిన హృతిక్ గత కొన్నేళ్లుగా ఒంటరిగానే ఉంటున్నాడు. అయితే తాజాగా ముంబై వీధుల్లో ఓ మహిళతో మీడియా కంటికి చిక్కడంతో అతడి డేటింగ్ వార్తలు మీడియాలో గుప్పుమన్నాయి. తీరా ఎవరా అమ్మాయి అని ఆరా తీస్తే.. ఓ మ్యూజిక్ బ్రాండ్‌కు చెందిన సెలబ్రిటీ సబా ఆజాద్ అని తేలింది. అయితే హృతిక్ రోషన్‌తో తన బంధం గురించి వాస్తున్న వార్తలపై ఆమె స్పందించారు. ఈ రూమర్ల నేపథ్యంలో హృతిక్ రోషన్ వ్యక్తిగత, ప్రొఫెషనల్ జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన అంశాలు మీ కోసం..

Bollywood star hero Hrithik Roshan rumoured girl friend Saba Azad reaction over affair. As per Reprots, Hrithik and Saba Azad seen to media photographers in Mumbai.In this occasion, She has given clarity on relationship with Hrithik.