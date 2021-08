హాస్పిటల్ చేరిన అభిషేక్ బచ్చన్?.. ఐశ్వర్యరాయ్ దూరం.. లీలావతికి అమితాబ్

బాలీవుడ్‌లో జూనియర్ బచ్చన్ అభిషేక్ బచ్చన్‌కు గాయం కారణంగా హాస్పిటల్‌లో చేరారు. అభిషేక్ బచ్చన్ హాస్పిటల్‌లో చేరిన సమయంలో భార్య ఐశ్వర్యరాయ్ బచ్చన్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో తండ్రి బిగ్ బీ అమితాబ్ బచ్చన్.. సోదరి శ్వేతా నంద బచ్చన్ పరామర్శించారు. అయితే ఈ వార్త మీడియాలో ఆలస్యంగా చోటుచేసుకొన్నది. అభిషేక్ బచ్చన్ ఎలాంటి, ఎప్పుడు గాయమైందనే విషయంలోకి వెళితే..

English summary

Abhishek Bachchan admitted in Lilavati hospital due to Injury. Reports suggested that, amitabh bachchan and daughter #shwetabachchan snapped at Lilavati Hospital. Not sure the reason but it could be routine check up or even vaccine.