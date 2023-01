బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ షారుక్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్ మరోసారి వివాదానికి కేంద్ర బిందువులా మారేలా ప్రవర్తించాడు. గతేడాది ముంబై నుంచి గోవాకు వెళ్లే క్రూయిజ్‌లొ నిర్వహించిన డ్రగ్స్ పార్టీలో దొరికి జైలుపాలయ్యి ఆ తర్వాత బెయిల్‌పై విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ఆ వివాదం ఇంకా మరిచిపోకముందే పాకిస్థాన్ హీరోయిన్‌తో న్యూ ఇయర్ పార్టీ జరుపుకొని మరోసారి వార్తల్లోకి ఎక్కాడు. అయితే పాక్, ఇండియా మధ్య పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్న సమయంలో పాక్ నటితో రొమాన్స్ చేయడం ఇప్పుడు వివాదంగా మారింది. ఆర్యన్ ఖాన్ వ్యక్తిగత జీవితం, తాజా వివాదానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Shah Rukh Khan's son Aryan Khan hits the headlines once again. He seen celebrating new year with Pakistani actress Sadia Khan. their photos goes viral in social media.