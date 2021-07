అలియా-రణవీర్ పెళ్లి, విడాకుల టైం చెప్పేసిన ఖాన్, ఎవర్నీ వదలట్లేదుగా!

ఈ రోజుల్లో పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడం.. ఆ తర్వాత కొన్నేళ్ళకు విడాకులు తీసుకోవడం అనేది సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా కామన్ అయిపోయింది. ఇంకా బాలీవుడ్ గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే అవి కోకొల్లలు. అయితే తాజాగా ఒక జంట విడాకులు తీసుకోగా ఇప్పుడు కమల్ ఆర్ ఖాన్ మరో రచ్చ రేపాడు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

noted critic Kamaal R Khan predicted that Ranbir Kapoor-Alia Bhatt's marriage and divorce. Taking to Twitter, KRK wrote, “Prediction 08- Ranbir Kapoor and Alia Bhatt will get married max till end of 2022. But Ranbir Kapoor will divorce her within 15 years after marriage!”