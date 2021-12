బాలీవుడ్‌ను మరోసారి కరోనావైరస్ భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నది. గత రెండేళ్లుగా మహారాష్ట్రను కుదిపేసిన ఈ ప్రాణాంతక వ్యాధి తగ్గుముఖం పట్టిందని అందరూ ఊపిరి పీల్చుకొంటున్న నేపథ్యంలోనే మరోసారి కోవిడ్ విజృంభిస్తున్నది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇద్దరు స్టార్ హీరోయిన్లు కరోనావైరస్ బారిన పడటం షాక్ గురిచేస్తున్నది. ఆ ఇద్దరు హీరోయిన్ల పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే..

English summary

Bollywood actress Kareena Kapoor Khan and Amrita Arora tested Coronavirus Positive. BMC Tweeted that, Kareena Kapoor Khan and Amrita Arora tested positive for #COVID19. Both of them had violated COVID norms and attended several parties. BMC has ordered people, who came in contact with the two actors, to undergo RT-PCR test.