లిప్లాక్ కోసం 47 టేకులు.. హీరోయిన్ తల్లి ముందే స్టార్ హీరో దారుణంగా
మూడు గంటల పాటు ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని పంచడానికి నటీనటులు ఎంతో కష్టపడతారు. షూటింగ్లో ప్రమాదాల బారినపడి ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారు, అంగ వైకల్యంతో మంచానికే పరిమితమైన నటీనటులు ఎందరో. అయినప్పటికీ తమ వృత్తిని దైవంగా భావిస్తూ, ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొని సినిమాలను పూర్తి చేస్తున్నారు నటీనటులు. సినిమాలలో యాక్షన్ సీన్స్, రిస్కీ స్టంట్స్ వంటివి ఒక ఎత్తైతే.. బెడ్ రూమ్ సీన్స్, లిప్లాక్ వంటి సీన్లు తీయడం చాలా కష్టం. ఇప్పుడంటే ప్రపంచం అడ్వాన్స్ అయ్యింది కానీ.. కట్టుబాట్లు, ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలను పాటించే భారత్లో ఇలాంటి సీన్లు.. అది కూడా 30 ఏళ్ల క్రితం తీయడమంటే ఎంతో కష్టం. అలాంటిది హీరో హీరోయిన్ల మధ్య లిప్లాక్ కోసం 3 రోజులు షూటింగ్ జరిపి, 47 టేకులు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఈ వివరాల్లోకి వెళితే..
బాలీవుడ్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అమీర్ ఖాన్, స్టార్ హీరోయిన్ కరిష్మా కపూర్ మధ్య ఇది చోటు చేసుకుంది. ధర్మేష్ దర్శన్ దర్శకత్వంలో తెరకె్కిన రాజా హిందుస్తానీ సినిమాలో వీరిద్దరూ జంటగా నటించారు. సురేష్ ఒబెరాయ్, అర్చనా పూరన్ సింగ్, జానీ లీవర్, ఫరీదా జలాల్, టికూ తలసానియాలు కీలకపాత్రలు పోషించారు. 1965లో శశికపూర్- నందాలు నటించిన జబ్ జబ్ పూల్ ఖిలే సినిమా ఇతివృత్తంగా ఆధారంగా రాజా హిందూస్థానీని తెరకెక్కించారు. నదీమ్ - శర్వాణ్లు స్వరాలు సమకూర్చగా సినీయుగ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై నిర్మించారు.
ఆనాటి భారతీయ సమాజంలో పేద, ధనిక వర్గాలు.. వారి మధ్య ప్రేమ పుట్టడం, పెద్దలను ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకోవడం వంటివి ఎక్కువగా కనిపించేవి. ఇలాంటి సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన చిత్రమే రాజా హిందుస్తానీ. హీరోగా అమీర్ ఖాన్ ఓకే చెప్పగా.. హీరోయిన్ను ఎంపిక చేయడం ధర్మేష్కు కష్టంగా మారింది. ఆనాటి టాప్ హీరోయిన్లు జుహీ చావ్లా, ఐశ్వర్యరాయ్లను కలిసి కథ చెప్పగా.. వారిద్దరూ రిజెక్ట్ చేశారు. దీంతో ఆ అవకాశం కరిష్మా కపూర్కు వెళ్లింది.
కథ, కథనం, పాటలు అన్ని యువతను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలోని ఓ పాటలో అమీర్ ఖాన్- కరిష్మా కపూర్ మధ్య వచ్చే లిప్లాక్ సీన్ బాలీవుడ్లో సంచలనం సృష్టించింది. కపూర్ ఫ్యామిలీకి చెందిన కరిష్మ అప్పటికీ సినీ రంగంలో అడుగుపెట్టిన కొత్త.. అప్పటికీ ఏ సినిమాలోనూ కరిష్మ లిప్ లాక్ సీన్స్లో నటించలేదు. అయితే రాజా హిందుస్తానీ కోసం సంప్రదించే సమయంలోనే ఈ ముద్దు సీన్ గురించి కరిష్మ, ఆమె తల్లికి దర్శకుడు ధర్మేశ్ చెప్పేశారు. అప్పట్లో సినిమా షూటింగ్లకు పెట్టింది పేరైన ఊటీలో గడ్డకట్టే చలిగాలులు వీచే ఫిబ్రవరి నెలలో ఈ సాంగ్ షూటింగ్ జరిగింది.
ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు చలిలో వణుకుతూనే ఈ సీన్లో నటించినట్లు కరిష్మా కపూర్ ఓ సందర్భంలో వెల్లడించారు. కరిష్మ ఇబ్బంది పడకుండా ధైర్యంగా ఉండేందుకు గాను సెట్కు ఆమె తల్లిని కూడా రప్పించి.. 3 రోజుల పాటు 47 టేకులు తీసుకుని మొత్తానికి ఈ లిప్లాక్ సీన్ పూర్తి చేశారు. రాజా హిందుస్తానీ విడుదలయ్యాక సినిమా ఘన విజయం సాధించడంతో పాటు ఈ ముద్దు సీన్ వెండితెర మీద ఒక ఐకానిక్ కిస్గా మారిందని విశ్లేషకులు తెలిపారు. 5 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన రాజా హిందుస్తానీ చిత్రం.. 17 నవంబర్ 1996న విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది. ఏకంగా 76 కోట్ల రూపాయల వసూళ్లలో ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తింది.
