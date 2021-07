ప్రముఖ టెన్నిస్ క్రీడాకారుడు లియాండర్ పేస్, ఖడ్గం హీరోయిన్ కిమ్ శర్మ డేటింగ్ వ్యవహారం సోషల్, వెబ్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఓ అందమైన రిసార్టులో ఇద్దరు కలిసి చేసిన రోమాన్స్‌కు సంబంధించిన ఫోటోలు వైరల్‌గా మారాయి. లియాండర్, కిమ్ శర్మ అఫైర్, వారి గురించి మాజీ ప్రియుడు హర్షవర్దన్ రాణే స్పందన ఏమింటంటే...

English summary

Actress Kim Sharma and Tennis player Leander Paes dating. Their romantic photos went viral in social media. In this occassion, Ex lover Harshvardhan Rane made shocking reaction. He said, Kim and Leander would become Hottest couple in the society.