అవికా గోర్ తో రహస్యంగా ఓ బిడ్డ.. అందుకు రిలేషనే కావాలా.. నటుడు షాకింగ్ కామెంట్స్!

తెలుగు ప్రేక్షకులకు చిన్నారి పెళ్లి కూతురు గా పరిచయమైన అవికా గోర్ ఆ తర్వాత తెలుగులో ఉయ్యాల జంపాల అనే సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చింది.. ఆ తర్వాత వరుసగా సినిమాలు చేసిన ఈ భామ సడన్ గా సినిమాలకు బ్రేక్ ఇచ్చింది. అయితే గతంలో ససురాల్ సిమర్ కా అనే సీరియల్ లో నటిస్తున్న సమయంలో ఈ భామ ఆ సీరియల్ లో సహ నటుడు మనీష్ తో కలిసి పని చేస్తూ ప్రేమలో పడిందని ఆయనతో ఏకంగా ఒక బిడ్డను కూడా కనేసిందని ప్రచారం జరుగుతూ ఉండగా దాని మీద నిన్న ఆమె స్పందించింది. ఇప్పుడు ఆ విషయం మీద సదరు నటుడు స్పందిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Actor Manish Raisinghan has opened up about about his link-up with 'Sasural Simar Ka' co-star Avika Gor, with whom it was rumoured that he had a 'secret child'.