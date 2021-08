Neeraj Chopra బయోపిక్ కి సన్నాహాలు.. ఈ హీరోలు అయితే పోలికలతో సహా సెట్ అంతే!

స్టార్ జావెలిన్ త్రోయర్ నీరజ్ చోప్రా భారతదేశానికి ఒలింపిక్ లో గోల్డ్ మెడల్ గెలిచిన మొదటి ఆటగాడిగా నిలిచాడు. బంగారు పతకం సాధించి ఆయన చరిత్ర సృష్టించాడు. ప్రపంచ నలుమూలల నుండి భారత ప్రజలు ఆయనకు అభినందనలు తెలుపుతున్నారు. శనివారం జరిగిన టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో, పురుషుల జావెలిన్ త్రో ఫైనల్‌లో నీరజ్ 87.58 ఉత్తమ త్రోతో నంబర్ 1 స్థానంలో నిలిచాడు. ఈ స్థాయికి చేరుకోవడానికి నీరజ్ ప్రయాణం అంత సులభంగా ఏమీ సాగిపోలేదు.

దీని వెనుక అతని కృషి, అంకితభావం, టెక్నిక్ మరియు ఏదైనా చేయాలనే కసి ఉన్నాయి. నీరజ్ ఒక హీరో కంటే ఏమాత్రం తక్కువ కాదు, సో ఈ 23 ఏళ్ల స్టార్ బయోపిక్ గురించి సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది. స్పోర్ట్స్ బయోపిక్స్ కి మంచి ఆదరణ లభిస్తున్న క్రమంలో నీరజ్ బయోపిక్ కోసం కొంతమంది నటులను, ఆయన ఫేస్ కట్స్ కి సూట్ అయ్యేవారిని మీ ముందు ఉంచుతున్నాము. వారిలో ఎవరు బెస్ట్ అని మీరు కూడా చూసి చెప్పండి.

English summary

In order for sports biopics to be well received, we are putting in front of you some of the actors for the Neeraj biopic and those who suit his face cuts.