BoycottKareenaKhan in sita : బాయ్ కాట్ కరీనా కపూర్ ఖాన్.. శూర్పణఖ రోల్ కి మాత్రమే కరెక్ట్ !

సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతా ఇప్పుడు ఎక్కువగా పురాణాలు ఇతిహాసాలు ఆధారంగా చేసుకొని సినిమాలు తెరకెక్కించే పనిలో పడిన సంగతి తెలిసిందే. బాషతో సంబంధం లేకుండా ఇప్పటికే టాలీవుడ్ మొదలు అన్ని ఇండస్ట్రీలలో ఈ తరహా సినిమాలు చేసే పనిలో ఉన్నారు. బాలీవుడ్ లో కూడా చాలా ప్రాజెక్టులు సిద్ధమవుతున్నాయి. స్టార్ హీరోయిన్ కరీనా కపూర్ రాజమౌళి తండ్రి కధ అందిస్తున్న సీత అనే సినిమా కోసం ఎంపిక అయిందని అంటున్నారు. అయితే ఈ సినిమా నుంచి ఆమెను బ్యాన్ చేయాలనే డిమాండ్ వినిపిస్తోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

Indian film industry is focussing more on historical and mythological dramas now. Sita written by vijayendra prasad will showcase Ramayana from the perspective of Sita. Kareena Kapoor Khan demands Rs 12 crore to do the film, in this issue Netizens demand boycott of Kareena Kapoor Khan.