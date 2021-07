శిల్పా శెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రా కేసు విషయంలో రోజుకో ట్విస్ట్ బయటకు వస్తోంది. పోర్న్ వీడియోలకు సంబంధించిన కేసులో చట్టపరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న రాజ్ కుంద్రాపై గతంలోనే చాలా కేసులు నమోదైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ప్రస్తుతం హాట్ బ్యూటీ పూనమ్ పాండే కూడా అతనిపై ఆరోపణలు చేసింది. తనతో కూడిన కంటెంట్‌ను చట్టవిరుద్ధంగా ఉపయోగించినందుకు పూనమ్ పాండే 2019 లో బాంబే హైకోర్టులో రాజ్ కుంద్రాపై కేసు వేశారు.

Poonam Pandey about Raj Kundra blackmailed and leaked her phone number , Gehana Vasisth, who has worked with Raj Kundra on three films, has dismissed Poonam Pandey's allegations against him. and elobaretes the whole issue,