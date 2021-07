Raj Kundra ఇలాంటి నీచమైన పని చేస్తావా? డబ్బు, పరపతి పోయింది.. భర్తను కొట్టినంత పని చేసిన శిల్పాశెట్టి

ఇంటర్నేషనల్ పోర్న్ రాకెట్ కేసులో రాజ్ కుంద్రా, శిల్పాశెట్టిని విచారిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. గత శనివారం బెయిల్ ఇవ్వడానికి కోర్టు నిరాకరించిన తర్వాత రాజ్ కుంద్రాను శిల్పాశెట్టి నివాసానికి తీసుకెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా రాజ్ కుంద్రా ముందటే శిల్పాశెట్టిని ఆరు గంటలపాటు విచారించారు. ఈ సందర్భంగా రాజ్ కుంద్రా, శిల్పాశెట్టి మధ్య భారీగా వాగ్వాదం జరిగిందనే విషయాన్ని ముంబై పోలీసులు వెల్లడించారు. ఆ విషయంలోకి వెళ్తే..

Jennifer Lopez birthday Photos.. ప్రియుడితో ఘాటుగా లిప్‌లాక్.. 52 ఏళ్ల వయసులో బికినీలో అందాల వడ్డిస్తున్న బ్యూటీ

English summary

Raj Kundra Pornography Case: Actress Shilpa Shetty shouted on Raj Kundra during the interagation. She Questioned Raj Kundra what's the need for such a thing. Heated arguments took place between duo, says mumbai crime brach police.