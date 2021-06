విభిన్నమైన పాత్రలతో సంచలనం రేపడం రాధిక ఆప్టేకు కొత్తేమి కాదు. పార్చ్‌డ్ అనే చిత్రంలో సెక్స్ వర్కర్ పాత్రతో బాలీవుడ్‌లో ప్రకంపనలు రేపారు. అయితే ఆ చిత్రంలోని న్యూడ్ సీన్‌కు సంబంధించిన వీడియో లీక్ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. అయితే ఆ వీడియోలో ఉన్నది తాను కాదని రాధిక ఆప్టే క్లారిటీ ఇచ్చింది. అయితే ఆ సీన్‌లో నటించిన ఆదిల్ షా అప్పుడు ఏం జరిగిందో వివరించారు. ఆయన చెప్పినదేమిటంటే..

English summary

Bollywood actress Radhika Apte's nude scene in Parched goes sensational and Contraversial. Adil Hussain was the artist who appered in nude scene. Adil given clarity and behind the scene feeling.