టాప్ విప్పేసిన నితిన్ హీరోయిన్.. ఏమీ లేకుండా చెయ్యి అడ్డంపెట్టి, హాట్ ఫొటోలతో రచ్చ!

రైమా సేన్..! టాలీవుడ్‌లో ఒకే ఒక్క సినిమా చేసిన ఈ భామ మళ్ళీ మరో సినిమా చేయలేదు. ఇక తెలుగులో ధైర్యం మూవీలో నితిన్ సరసన హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ భామ తెలుగు మీద ఆసక్తి లేదో, లేక మన దర్శక నిర్మాతలు ఆసక్తి చూపలేదో తెలియదు కానీ ఆ తర్వాత తెలుగు సినిమాల్లో అసలు అవకాశమే రాలేదు. అయితే బాలీవుడ్ సినిమాల్లో అడపాదడపా కనిపించిన ఆమె తాజాగా హాట్ ఫోటోలు షేర్ చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Raima Sen took to her verified Instagram handle on Friday evening to share a photo of herself posing topless for a photoshoot. soon this pic went viral on social media.