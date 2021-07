ఇంటర్నేషనల్ పోర్న్ రాకెట్ కేసులో రాజ్ కుంద్రా, శిల్పాశెట్టికి సంబంధించిన చీకటి కోణాలు బట్టబయలు అవుతున్నాయి. పోలీసుల విచారణలో 16 పేజీల ఈమెయిల్‌లో అనేక విషయాలు బయటపడ్డాయి. తమ దృష్టికి వచ్చిన విషయాలను ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసుల క్షుణ్ణంగా పరిశోధన చేస్తున్నారు. ఈ కేసులో అధికారుల దర్యాప్తకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్లితే..

English summary

Raj Kundra Pornography Case: Mumbai police says that No Clean Chit for Shilpa Shetty, 16 page email comes in the case. Actress Shilpa Shetty shouted on Raj Kundra during the interagation. She Questioned Raj Kundra what's the need for such a thing. Heated arguments took place between duo, says mumbai crime brach police.