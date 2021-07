Raj Kundra కేసులో పోలీసులకు షాక్.. కస్టడీ వద్దంటూనే జైలుకు !

పోర్న్ వీడియోలు చేసి యాప్ ద్వారా అమ్మిన కేసులో రాజ్ కుంద్రాకు కోర్టు నుండి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆయన కొన్ని రోజుల క్రితం అరెస్ట్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈరోజు ఆయన బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేయగా షాక్ తగిలింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Raj Kundra’s police custody ended today and he the court has further extended his custody. The court has sent the businessman to 14 days of judicial custody.