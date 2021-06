మరో తెలుగు సినిమాపై ఫోకస్ పెట్టిన సల్మాన్ ఖాన్.. రిలీజ్ కాకముందే రీమేక్ రైట్స్..

బాలీవుడ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో సినిమా సినిమాకు తన మార్కెట్ ను పెంచుకుంటూ వేకుతున్న హీరోల్లో సల్మాన్ ఖాన్ ఒకరు. కమర్షియల్ గా సినిమాలు చేయడంలో ముందుండే సల్మాన్ ఖాన్ ఇటీవల మరొక తెలుగు సినిమాపైనే ఫోకస్ పెట్టినట్లు సమాచారం. ఎలాగైనా ఆ సినిమా రీమేక్ హక్కులను దక్కించుకోవాలని చూస్తున్నాడట. అయితే ఆ తెలుగు సినిమా ఇంకా రిలీజ్ అయితే అవ్వలేదు. మరి సల్మాన్ కు ఎవరు చెప్పారో గాని అప్పుడే నిర్మాతలతో తన టీమ్ ద్వారా సంప్రదింపులు జరిపినట్లు సమాచారం.

English summary

Salman Khan, who was a pioneer in making films as a commercial, has recently focused on another Telugu film. Looking to grab the remake rights to that movie anyway. However, the Telugu film has not been released yet. It is learned that told Salman who had just consulted with the producers through his team.