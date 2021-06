ఆన్ లైన్లో లిక్కర్ కొనబోయిన సీనియర్ నటి.. దిమ్మతిరిగే షాకిచ్చారుగా!

కాదేది కవితకు అనర్హం అని ఒక మహాకవి అన్నట్టు ఎవరూ మోసపోవడానికి అతీతులు కాదని ఎప్పటికప్పుడు సెలబ్రిటీలు నిరూపిస్తూనే ఉన్నారు. టెక్నాలజీ విరివిగా అందుబాటులోకి వచ్చాక టెక్నాలజీ పేరుతో మోసాలు కూడా ఎక్కువైపోయాయి. తాజాగా అలాంటి మోసం బారినపడిన ఒక సీనియర్ నటి తన ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాకు ఎక్కింది. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.



English summary

Veteran actor Shabana Azmi posted ono Twitter that she was conned through an online payment scam. She had ordered alcohol online, for which she had paid up, but the order was not delivered.