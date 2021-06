నా మొదటి భార్యకు ఆమె బావతో అక్రమ సంబంధం.. ఆ మోసానికి గుండె పగిలింది.. శిల్పాశెట్టి భర్త సంచలన వ్యాఖ్యలు

బాలీవుడ్ నటి శిల్పాశెట్టి వివాహం విషయం మరోసారి మీడియాలో వివాదంగా మారింది. రాజ్ కుంద్రా మొదటి భార్య కవిత తన కాపురం చెడిపోవడానికి శిల్పాశెట్టి కారణం అంటూ గతంలో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ ఇటీవల తెరపైకి రావడం మీడియాలో హల్‌చల్ రేపింది. తనపై శిల్పాశెట్టిపై చేసిన ఆరోపణలకు మరోసారి దాదాపు 12 ఏళ్ల తర్వాత రాజ్ కుంద్రా మౌనం వీడారు. జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో...

English summary

Shilpa Shetty husband Raj Kudra alleges Kavita kundra had illegal relation with her Sister's Husband. He says national media that My first wife Kavita had extra marital affair with my ex-brother-in-law.