Raj Kundra పోర్న్ వ్యవహారం మీద నోరు విప్పిన శిల్ప.., అంతా ఆయనే చేశాడు, నాకు సంబంధం లేదు!

వ్యాపారవేత్త, నటి శిల్పా శెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రా, అతని ఐటి చీఫ్ ర్యాన్ తోర్పే జూలై 27 వరకు పోలీసు కస్టడీలో ఉంటారని ముంబైలోని మేజిస్ట్రేట్ శుక్రవారం తీర్పునిచ్చారు. అయితే ఈ విషయంలో శిల్పా శెట్టి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Shilpa Shetty says that Pradeep Bakshi, the London-based wanted accused and Raj Kundra's brother-in-law, who was involved with the app and its functioning is the master mind in the issue.