వాళ్లేమైనా డైపర్లు మారుస్తారా? ఘాటుగా స్పందించిన సన్నీ లియోన్

పోర్న్‌స్టార్‌గా ఓ వెలుగు వెలిగిన సన్నీ లియోన్ ఆ తర్వాత బిగ్‌బాస్ ద్వారా బాలీవుడ్‌లోకి ప్రవేశించింది. తన అందచందాలతో బాలీవుడ్‌ను ఓ ఊపు ఊపింది. హిందీ చిత్ర సీమలోనే కాదు.. పలు దక్షిణాది భాషల సినిమాల్లో కూడా ఐటెమ్ సాంగ్స్‌లో నర్తించింది. శృంగార తారగానే దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సన్నీ లియోన్ నటిగా కూడా తాను మెప్పించగలనని అంటోంది. అయితే ప్రేక్షకులు తన నుంచి సెక్సీ‌నెస్ మాత్రమే కోరుకుంటున్నారని, అందుకే అలాంటి పాత్రల్లోనే కనిపిస్తున్నానని చెప్పింది. తాజా ఇంటర్వ్యూలో సన్నీ లియోన్ చెప్పిన విషయాలు ఏమిటంటే?

English summary

Actress Sunny Leone speaks about her journey in the film industry and kids. she was also revealed her comments on trolls in Social media.