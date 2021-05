బాలీవుడ్ నటుడు, దివంగత సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ సూసైడ్ కేసులో సంచలన అరెస్ట్ జరిగింది. సుశాంత్ మరణం కేసులో అనుమానితుడిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అతడి స్నేహితుడు సిద్దార్థ్ పితానిని ముంబైకి చెందిన నార్కోటిక్ కంట్రోల్ బ్యూరో అధికారులు అరెస్ట్ చేసినట్టు హైదరాబాద్‌లోని రాచకొండ విభాగం పోలీసులు ధృవీకరించారు.

English summary

Bollywood actor, Late Sushant Singh Rajput friend Siddarth pithani was arrested in hyderabad by Mumbai NCB. Sushant Singh Rajput's roommate and friend Siddharth Pithani has spoken to the Bihar Police on call in the actor's death case on phone and is yet to record his statement in person