ఆఫర్ ఇస్తానని చెప్పి పలుమార్లు అత్యాచారం.. ప్రముఖ మ్యూజిక్ కంపెనీ అధినేతపై రేప్ కేసు!

దేశంలోనే అతిపెద్ద మ్యూజిక్ కంపెనీ టీ సీరీస్ అధినేత భూషన్ కుమార్‌పై రేప్ కేసు నమోదైంది. ఓ సినిమాలో తనకు అవకాశం ఇస్తానని మోసం చేశాడు. తన ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా అత్యాచారం జరిపారు అని ఓ మహిళ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే తనపై కేసు నమోదు కావడంపై టీ సిరీస్ వర్గాలు స్పందిస్తూ.. తమపై తప్పుడు కేసు, ఆరోపణలు చేశారు అని ఖండించారు. ఈ కేసు వివరాల్లోకి వెళితే.. .

English summary

T Series Chief Bhushan Kumar accused of Rape, Case filed by Women in Mumbai. As per ANI tweets, Case registered u/s 376 IPC against Bhushan Kumar, managing director, T-Series, at DN Nagar Police station on allegations of rape with a 30-year-old woman on the pretext of engaging her for a project at the company. Probe underway, no arrests made till now: Police.