రేప్ కేసులో టెలివిజన్ నటుడు అరెస్ట్.. నిజం కాదు నాన్సెన్స్ అంటూ టాలీవుడ్ నటి మద్దతు!

బాలీవుడ్ కి చెందిన నటులు ఈ మధ్య కాలంలో వరుసగా లైంగిక ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ రోజు హిందీ టెలివిజన్ రంగంలో ప్రముఖ నటుడు నాగిని త్రీ ఫేం పర్ల్ వీ పూరీ మీద రేప్ కేసు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే.. రేప్ కేసు నమోదు కావడంతో పోలీసులు అతనిని అరెస్టు కూడా చేశారు. ఈ అంశం హిందీ టీవీ పరిశ్రమలో కలకలం రేపింది.. అయితే అతనికి అండగా టాలీవుడ్ నటి కొన్ని ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేసింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Mumbai police arrested actor Pearl V Puri after the victim, 17-year-old, along with her mother complained against the actor. actress Anita Hassanandani, who is also a known face in Tollywood, lent support to Pearl V Puri calling the news as ‘nonsensical’.