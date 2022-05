సినిమా పరిశ్రమ నా అయ్యా జాగీరా? బికినీ క్వీన్ ఘాటైన వ్యాఖ్యలు

బాలీవుడ్‌లో పెద్దగా ఆఫర్లు లేకపోయినా మీడియాలో హెడ్‌లైన్లను ఆకర్షించే వారిలో బోల్డ్ స్టార్ ఉర్ఫీ జావెద్ ముందుంటారు. అయితే సోషల్ మీడియాలోను, మీడియాలోను భారీ పాపులారిటీ ఉన్నప్పటికీ ఆమెను అవకాశాలు వెక్కిరిస్తున్నాయి. అయితే తాజా ఇంటర్వ్యూలో బాలీవుడ్‌లో ఆఫర్లు రాకపోవడంపై ఉర్ఫీ జావెద్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఉర్పీ వ్యాఖ్యలు మీడియాలో పతాక శీర్షికలను ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఇంతకు ఈ బోల్డ్ స్టార్ ఏమన్నారంటే..

English summary

Hindi Television actress, Bigg Boss OTT fame Urfi Javed made sensational and Bold comments for not getting offers in Bollywood. She said, Bollywood not belong to her father.