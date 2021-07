బాలీవుడ్ కి చెక్కేసిన మరో టాలెంటెడ్ తెలుగు డైరెక్టర్.. హీరోనే ప్రొడ్యూసర్ గా మార్చి మరీ!

ఈ మధ్య తెలుగు దర్శకులు ఇతర భాషలలో సినిమాలు చేయడానికి చూస్తున్నారు. ఎక్కువగా తమిళ, హిందీ బాషలలో తెలుగు దర్శకులు సినిమాలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. నిజానికి ఇక్కడ సినిమాలు చేసి బాలీవుడ్ కి వెళ్ళిన రామ్ గోపాల్ వర్మ చాలా కాలం పాటు అక్కడ సత్తా చూపించారు. ఇక ఆయన తరువాత మరో తెలుగు డైరెక్టర్ కాదు కదా సౌత్ ఇండియన్ డైరెక్టర్ సైతం మళ్ళీ సత్తా చూపలేకపోయారు. పూరి జగన్నాథ్ ప్రయత్నం చేశాడు కానీ ఒకేఒక సినిమా తరువాత వెనక్కు వచ్చేశాడు. అయితే వీరి తర్వాత తెలుగు దర్శకులు ఒక్కొక్కరుగా బాలీవుడ్లో సత్తా చూపుతూ ఉండడం విశేషం.

ఇప్పటికే 'అర్జున్ రెడ్డి' రీమేక్ 'కబీర్ సింగ్' తో సందీప్ రెడ్డి బాలీవుడ్ లో అడ్డుగు పెట్టి సూపర్ హిట్ కొట్టి రెండో సినిమా కూడా మొదలు పెట్టారు. రణబీర్ కపూర్ హీరోగా 'అనిమల్' అనే భారీ చిత్రం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. గౌతమ్ తిన్ననూరి జెర్సీ రీమేక్, పూరి జగన్నాథ్ 'లైగర్' సినిమా వి.వి.వినాయక్ 'ఛత్రపతి' రీమేక్ తో బాలీవుడ్ లో సత్తా చాటడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మరో టాలీవుడ్ టాలెంటెడ్ దర్శకుడు అక్కడ సత్తా చాటడానికి చూస్తున్నాడు.

తొలి సినిమా 'ఘాజి తోనే దేశవ్యాప్తంగా అందరినీ ఆకట్టుకున్న సంకల్ప్ రెడ్డి..ఆ తర్వాత అంతరిక్షం సినిమాతో హిట్ కొట్టాడు. ఆయనే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ హిందీ మూవీ చేయబోతున్నాడు. 'జేబీ 71' పేరుతో ఒక సినిమా అనౌన్స్ చేశారు. హీరో మరెవరో కాదు విద్యుత్ జమాల్. ఈయన బాలీవుడ్ లో అనేక సినిమాల్లో నటించారు. ఈ ప్రముఖ నటుడు తెలుగులో కూడా చాలా ఊసరవెల్లి సినిమాలో ఇర్ఫాన్ భాయ్ పాత్రలో నటించాడు. ఇక తమిళ విజయ్ హీరోగా నటించిన తుపాకీ సినిమాలో హీరోగా నటించారు. ఇక ఈ సినిమా గూడచారి కధతో తెరకెక్కబోతోందని అంటున్నారు. ఇండియా-పాకిస్తాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో సినిమా కధ ఉండబోతోంది అని అంటున్నారు.

Actor Vidyut Jammwal is all set to turn producer with the film 'IB 71'. he Shared a candid photo with the director Sankalp Reddy, and wrote, ''New Beginnings!''