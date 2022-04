బాలీవుడ్‌కు సుమారు నాలుగేళ్లు దూరమైన బాద్షా షారుక్ ఖాన్ ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిగ్ స్క్రీన్‌పై మ్యాజిక్ చేసేందుకు సిద్దమవుతున్నాడు. ప్రస్తుతం మూడు సినిమాలను అంగీకరించడం తెలిసిందే. అట్లీ సినిమాతోపాటు యష్ రాజ్ ప్రొడక్షన్‌లో ఒక సినిమా చేస్తున్నారు. ఇక ప్రస్తుతం ప్రముఖ దర్శక, నిర్మాత రాజ్ కుమార్ హిరానీతో డంకీ అనే సినిమా చేస్తునాడు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని షారుక్, రాజ్ కుమార్ హిరాణి అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే ఆ సినిమాకు డంకీ అనే టైటిల్ పెట్టడంపై ప్రేక్షకులకు ఆసక్తికరంగా మారింది. దాంతో ఈ సినిమా టైటిల్‌కు అసలు అర్ధం ఏమిటనే విషయం గురించి గూగుల్‌లో విపరీతంగా సర్చ్ చేస్తున్నారు. ఇంతకు Dunki అంటే అర్ధం ఏమిటంటే?

English summary

Shah Rukh Khan and Rajkumar Hirani joins hands for Dunki Movie. Dunki is the movie with Social drama. Its backdrop of Illegal migrants to enter into the foregn country which called Donkey flight. Now netizen are searching for meaning of Donkey Flight.