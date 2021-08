Yo Yo Honey Singh : తండ్రి దుర్మార్గుడు, బట్టలు మార్చుకుంటుంటే వచ్చి, అక్కడ టచ్ చేశాడు, భార్య సంచలన ఆరోపణలు!

సింగర్ మరియు రాపర్ యో యో హనీ సింగ్ భార్య షాలిని తల్వార్ రోజుకో కొత్త ఆరోపణతో వెలుగులోకి వస్తున్నారు.. ఇప్పటికే తన భర్త చాలా మంది స్త్రీలతో లైంగికంగా ఆనందించేవారు అంటూ సంచలన ఆరోపణలు చేసిన ఆమె ఇప్పుడు తన మామ మీద కూడా అలాంటి ఆరోపణలు చేసింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Singer and rapper Yo Yo Honey Singh's wife Shalini Talwar is coming to light with a new allegation on a daily basis. Shalini, who has already registered a case against her husband Honey Singh alias Hirdesh Singh for alleged domestic violence, psychological violence and sexual violence, has now leveled sensational allegations against her uncle Sarabjit Singh. Shalini claims that one day while she was changing clothes in the living room, her father-in-law entered the room under the influence of alcohol. Not only this, according to Shalini's argument, her father-in-law also touched her breast.