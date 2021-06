15 years Of Vikramarkudu: పవర్ స్టార్ రిజెక్ట్ చేయడానికి కారణమిదే.. షూటింగ్ లో గొడవ.. కలెక్షన్స్ ఎంతంటే?

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా పవర్ఫుల్ పొలీస్ బ్యాక్ డ్రాప్ సినిమాలను లిస్టులోకి తీసుకుంటే అందులో విక్రమార్కుడు మూవీ టాప్ లిస్టులో ఉంటుంది. విక్రమ్ రాథోడ్ క్యారెక్టర్ చూసిన తరువాత చాలామంది సినీ ప్రముఖులు రవితేజలో అంత సీరియస్ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయని ఊహించలేదని అన్నారు. ఇక నేడు సినిమా విడుదలై 15 ఏళ్లవుతోంది. ఇక సినిమాకు సంబంధించిన కలెక్షన్స్ తో పాటు అసలు పవన్ కళ్యాణ్ ఈ మూవీని ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశారనే విషయంలోకి వెళితే..

English summary

If we take the list of Powerful Police Backdrop movies not only in the Tollywood industry but also across the country, Vikramarkudu will be in the top list of movies. After seeing hero character, many movie celebrities said that they did not expect Ravi Teja to have such serious acting skills. Today marks the 15th anniversary of the film's release. If we go into the reason why the original Pawan Kalyan rejected this movie along with the collections related to the movie ..