Avatar 2 movie 10 Collections.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 7300 కోట్ల కలెక్షన్లు.. ఇప్పటి వరకు లాభం ఎంతంటే?

ప్రపంచ ప్రఖ్యాత దర్శకుడు జేమ్స్ కామెరాన్ స్వీయ నిర్మాణంతోపాటు దర్శకత్వంలో వచ్చిన అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలెక్షన్ల సునామీని సృష్టిస్తున్నది. ఈ చిత్రం రెండో వారాంతాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకొని భారీగా వసూళ్లను నమోదు చేస్తున్నది.

తెలుగు రాష్ట్రాలు, ఇండియా, ప్రపంచ దేశాలు అనే తేడా లేకుండా కాసుల కుంభవృష్టిని కురిపిస్తున్నది. డిసెంబర్ 16 తేదీన రిలీజైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వర్షం కురిపిస్తున్నది. ఈ సినిమా సాధించిన 10 రోజుల కలెక్షన్ల వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Worlds' popular Director James Cameron's Avatar 2 will be set to release on December 16th. Here is the day 10 official collections worldwide. Worldwide Collections are 881 Million dollars after Second Monday or 7285 Crores in Indian currency. This is currently 5th highest of 2022