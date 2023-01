Avatar 2 చరిత్ర సృష్టించిన అవతార్ 2.. జేమ్స్ కామెరాన్ ఖాతాలో ఎన్నివేల కోట్లంటే?

ప్రపంచ ప్రఖ్యాత దర్శకుడు జేమ్స్ కామెరాన్ స్వీయ నిర్మాణంతోపాటు దర్శకత్వంలో వచ్చిన అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించేందుకు రెడీ అవుతున్నది. డిసెంబర్ 16వ తేదీన విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రతీ చోట కాసులు వర్షం కురిపిస్తున్నది. పలు దేశాల్లో రికార్డు వసూళ్లను సాధిస్తూ దూసుకెళ్తున్నది. అయితే అవతార్ 2 చిత్రం ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన ఆరో చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా సాధించిన ఘనత, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాధించిన కలెక్షన్ల వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Worlds popular Filmmaker James Cameron's Avatar: The Way of Water is created new history at World box office. Till now, it collected 1.9 billion dollars. This movie stood at Best of 6 movies in World.