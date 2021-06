ప్రభాస్, మెగాస్టార్ బాక్సాఫీస్ ఫైట్ తప్పేలా లేదు.. ఇక KGF 2 వచ్చేది ఎప్పుడంటే?

సినిమా ఇండస్ట్రీలో మళ్ళీ విడుదల డేట్స్ హాట్ కేకుల్లా మారాయి. ముఖ్యంగా ఫెస్టివల్ సీజన్ ను ఎవరు వదులుకోవాడానికి ఇష్ట పడడం లేదు. ఈ టైమ్ లో ఎవరు ఎంత చెప్పినా కూడా పెద్ద సినిమాలు మాత్రం వెనక్కి తగ్గేలా లేవని తెలుస్తోంది. వీలైనంత వరకు పండగలకే రావాలని సిద్ధమవుతున్నారు. అందులో ప్రభాస్, మెగాస్టార్ తో పాటు KGF స్టార్ యష్ కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

release dates have become hot cakes in the film industry. it seems that the big movies are not going to back down. Preparing to come to the festival as much as possible. It seems that along with Prabhas and Megastar, KGF star Yash is also in it.