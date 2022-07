టాలీవుడ్‌లో థియేట్రికల్ రిలీజ్‌తో సినిమా హాళ్లలో ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బ నవ్వించడమే కాకుండా బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసులు పంట పండించిన చిత్రం F3. సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో బ్లాక్‌బస్టర్‌ విజయాన్ని అందుకొన్న F2 చిత్రానికి ఫ్రాంచైజీగా ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. F2 మూవీలో ప్రేక్షకుల ముఖాల్లో నవ్వుల పువ్వులు పూయించిన విక్టరీ వెంకటేష్, మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ F3 చిత్రం ద్వారా మరోసారి మ్యాజిక్ చేశారు. ఇక ఈ చిత్రం ప్రముఖ నిర్మాతలు దిల్ రాజు, శిరీష్‌కు కాసుల పంటపడించడమే కాకుండా వారి ఖాతాలో ట్రిపుల్ బ్లాక్‌బస్టర్‌ను చేర్చింది. ఈ సినిమా గత 40 రోజుల్లో సాధించిన కలెక్షన్ల వివరాల్లోకి వెళితే..

F3 has completed its 40 days run and is running towards 50 days run in these theatres. In Nizam, the movie crossed 20 Cr share mark, which is a rare feat. The film in its life-time run collected 53.94 Cr share in AP, TS and 70.94 Cr share worldwide. The worldwide gross stands at 134 Cr.