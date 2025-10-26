Dude Day 10 Collections: రేసులోకి దూసుకొచ్చిన డ్యూడ్.. ప్రదీప్ రంగనాథన్ మూవీకి ఎన్ని కోట్లంటే?
కీర్తీశ్వరన్ దర్శకత్వంలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంస్థ తెలుగు, తమిళ భాషల్లో నిర్మించిన చిత్రం డ్యూడ్. అక్టోబర్ 17న ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు, నేహా శెట్టి హీరో హీరోయిన్లుగా నటించారు. శరత్ కుమార్, హ్రిదు హరూన్, డ్రావిడ్ సెల్వమ్, సత్య, రోహిణి, ఐశ్వర్య శర్మ తదితరులు ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. నిఖిత్ బొమ్మి సినిమాటోగ్రఫి, భరత్ విక్రమన్ ఎడిటర్గా పనిచేశారు. సాయి అభయాంకర్ సంగీతం అందించారు. ఈ నేపథ్యంలో డ్యూడ్ బడ్జెట్ బడ్జెట్ ఎంత? బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ ఎంత? 10వ రోజు కలెక్షన్స్ ఎంత? అనేది పరిశీలిస్తే..
డ్యూడ్
బడ్జెట్
ఎంత?
నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల రెమ్యునరేషన్, ప్రమోషనల్ కార్యక్రమాలతో కలిపి డ్యూడ్ చిత్రాన్ని మైత్రీ అధినేతలు నవీన్ యెర్నెనీ, వై రవిశంకర్లు దాదాపు 60 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్తో నిర్మించినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు తెలిపాయి. టీజర్, ట్రైలర్లు, ఇతర ప్రమోషనల్ కార్యక్రమాలతో డ్యూడ్ చిత్రంపై అంచనాలు నెలకొన్నాయి. దానికి తగినట్లుగానే తెలుగు, తమిళ భాషల్లో మంచి ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ జరిగింది. డ్యూడ్ మూవీ థియేట్రికల్ బిజినెస్ విషయానికి వస్తే... నైజాంలో 4.5 కోట్ల రూపాయలు, సీడెడ్లో 1.5 కోట్ల రూపాయలు, ఆంధ్రలో 4 కోట్ల రూపాయలు చొప్పున తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 10 కోట్ల రూపాయల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఆంధ్రా, నైజాంలలో ప్రదీప్ రంగనాథన్ మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్ కావాలంటే 11 కోట్ల రూపాయల షేర్... 22 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టాలని ట్రేడ్ పండితులు విలువ నిర్దేశించారు.
డ్యూడ్
ప్రీ
రిలీజ్
బిజినెస్
ఎంత?
ఇండియాలోని ఇతర రాష్ట్రాలలో డ్యూడ్ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ పరిశీలిస్తే... తమిళనాడులో 31 కోట్ల రూపాయలు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 10 కోట్ల రూపాయలు, కర్ణాటక + రెస్టాఫ్ ఇండియాలో 6 కోట్ల రూపాయలు, ఓవర్సీస్లో 12 కోట్ల రూపాయలు చొప్పున వరల్డ్ వైడ్గా 59 కోట్ల రూపాయల థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసింది ఈ చిత్రం. డ్యూడ్ మూవీ లాభాల్లోకి రావాలంటే బాక్సాఫీస్ వద్ద 60 కోట్ల డిస్ట్రిబ్యూషన్ షేర్.. 120 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టాల్సి ఉంది. డ్యూడ్ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్గా దాదాపు 550 స్క్రీన్లలో విడుదల చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు తెలిపాయి.
డ్యూడ్
9
రోజుల
కలెక్షన్స్
డ్యూడ్ చిత్రానికి తొలి రోజున ఇండియా వైడ్గా 9.75 కోట్ల రూపాయలు, రెండో రోజున 10.4 కోట్ల రూపాయలు, మూడో రోజున 10.6 కోట్ల రూపాయలు, నాలుగో రోజున 10.8 కోట్ల రూపాయలు, ఐదో రోజున 8.75 కోట్ల రూపాయలు, ఆరవ రోజున 4 కోట్ల రూపాయలు, ఏడో రోజున 2.2 కోట్ల రూపాయలు, ఎనిమిదవ రోజున 2 కోట్ల రూపాయలు, తొమ్మిదవ రోజున 3.15 కోట్ల రూపాయలు రాబట్టింది. దీంతో 9 రోజుల వరకు డ్యూడ్ మూవీకి ఇండియాలో 61.65 కోట్ల రూపాయల నెట్.. 72.6 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ వచ్చాయి.
డ్యూడ్ ఓవర్సీస్ కలెక్షన్స్ పరిశీలిస్తే... నార్త్ అమెరికాతో పాటు ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, యూరప్, యూకే, గల్ఫ్, మిడిల్ ఈస్ట్ తదితర దేశాలలో కలిపి ఈ సినిమాకు ఓవర్సీస్ నుంచి 23.4 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ వచ్చాయి. ఇండియాలో వచ్చిన గ్రాస్ + ఓవర్సీస్ కలిపి డ్యూడ్ చిత్రానికి 9 రోజుల్లో వరల్డ్ వైడ్గా 96 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ వచ్చింది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డ్యూడ్ వసూళ్లు పరిశీలిస్తే ... తొలి రోజున 3.25 కోట్ల రూపాయలు, రెండో రోజున 2.9 కోట్ల రూపాయలు, మూడో రోజున 2.6 కోట్ల రూపాయలు, నాలుగో రోజున 1.8 కోట్ల రూపాయలు, ఐదో రోజున 1.15 కోట్ల రూపాయలు, ఆరో రోజున 65 లక్షల రూపాయలు, ఏడో రోజున 50 లక్షల రూపాయలు, ఎనిమిదవ రోజున 45 లక్షల రూపాయలు, తొమ్మిదో రోజున 65 లక్షల రూపాయలు చొప్పున 13.95 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రాంతాల వారీగా డ్యూడ్ కలెక్షన్స్ పరిశీలిస్తే... నైజాంలో 4.35 కోట్ల రూపాయలు, సీడెడ్లో కోటి 10 లక్షల రూపాయలు, ఆంధ్రాలో 3.90 కోట్ల రూపాయలు చొప్పున షేర్ వసూలు చేసింది. ఇండియాలోని ఇతర రాష్ట్రాలలో డ్యూడ్ వసూళ్లు పరిశీలిస్తే... తమిళనాడులో 47.7 కోట్ల రూపాయలు, తెలుగు రాష్ట్రాలలో 15.20 కోట్ల రూపాయలు, కర్ణాటకలో 5.45 కోట్ల రూపాయలు, కేరళ + రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో 4 కోట్ల రూపాయలు, ఓవర్సీస్లో 23.4 కోట్ల రూపాయలు చొప్పున రాబట్టింది.
డ్యూడ్
10వ
రోజు
వసూళ్లు
వర్కింగ్ డేస్ మొదలైన నాటి నుంచి క్రమం తప్పకుండా కలెక్షన్స్ కోల్పోయిన డ్యూడ్కి ఈ వీకెండ్ స్వల్ప ఊరట కలిగించింది. శనివారం ఏకంగా 4 కోట్ల రూపాయల వరకు గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టి బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేసింది. దాంతో 10వ రోజైన ఆదివారం కూడా డ్యూడ్కు మంచి వసూళ్లు వస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఆదివారం సాయంత్రం 4 గంటల వరకు డ్యూడ్ చిత్రానికి తమిళనాడులో 21 శాతం, తెలుగులో 15 శాతం చొప్పున థియేట్రికల్ ఆక్యూపెన్సీ నమోదైనట్లుగా సాక్నిక్ తెలిపింది.
10వ రోజు ప్రదీప్ రంగనాథన్ మూవీకి తమిళనాడులో 3 కోట్ల రూపాయలు, తెలుగులో 50 లక్షలు, కేరళ+ కర్ణాటక+ రెస్టాఫ్ ఇండియాలో 50 లక్షల రూపాయలు, ఓవర్సీస్లో 50 లక్షల రూపాయలు చొప్పున వరల్డ్ వైడ్గా 5 కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్స్ వస్తాయని భావిస్తున్నారు. ప్రదీప్ రంగనాథన్ మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించాలంటే బాక్సాఫీస్ వద్ద మరో 20 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టాల్సి ఉందని ట్రేడ్ పండితులు చెబుతున్నారు. రేపటి నుంచి వర్కింగ్ డేస్ మొదలు కావడంతో పాటు అక్టోబర్ 31న బాహుబలి ది ఎపిక్ దిగుతుండటంతో నాలుగు రోజుల్లోనే ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ మార్క్ చేరుకోవాల్సి ఉంది.
