బాలీవుడ్‌లో భారీ బడ్జెట్, అగ్ర నటుల చిత్రాలకు ప్రేక్షకుల నుంచి పెద్దగా ఆదరణ లభించకపోవడంపై హిందీ సినిమా పరిశ్రమలో ఆందోళన వ్యక్తమవుతున్నాయి. స్టార్ హీరోల సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద పేలవమైన ప్రదర్శన నమోదు కావడంతో ట్రేడ్ వర్గాల్లో అభద్రతాభావం కనిపిస్తున్నది. బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ రణ్‌వీర్ సింగ్ నటించిన జయేష్‌భాయ్ జోర్దార్ సినిమా ఇటీవల విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్లు రాబట్టడానికి తంటాలు పడుతున్నది. ఈ కలెక్షన్ల వివరాల్లోకి వెళితే..

Jayeshbhai Jordaar day 3 collections: KGF Chapter 2 overtakes bollywood. Taran Adarsh tweeted that, #JayeshbhaiJordaar struggles in its opening weekend... The much-needed jump on Day 2 and 3 was missing... The going seems tough on weekdays, looking at the trending... Fri 3.25 cr, Sat 4 cr, Sun 4.75 cr. Total: ₹ 12 cr.