Get Updates
Get notified on entertainment, celebrity news, and binge-worthy shows!

Lokah 23 days Collections: చరిత్ర సృష్టించిన లోక.. కల్యాణి ప్రియదర్శన్ ఖాతాలో ఇండస్ట్రీ హిట్.. ఎన్ని కోట్లంటే?

By

మలయాళ సినిమా పరిశ్రమలో లోక చాప్టర్ 1: చంద్ర సంచలనం విజయం సాధించింది. ఓనమ్ పండుగ సందర్భంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం మాలీవుడ్‌ చరిత్రలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. మలయాళ స్టార్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ నిర్మాతగా మారి డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం లోక చాప్టర్ 1 చంద్ర. ఈ చిత్రంలో ప్రేమలు హీరో నస్లేన్, కల్యాణి ప్రియదర్శిని జంటగా నటించారు. కూలీ ఫేమ్ షౌబీన్, స్టార్ హీరో టొవినో థామస్, దుల్కర్ సల్మాన్ అతిథి పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమాకు జేక్స్ బిజోయ్ సంగీతం, నిమిష్ రవి సినిమాటోగ్రఫి, చమన్ ఛాక్కో సినిమాటోగ్రఫిని అందించారు.

ఓనమ్ పండుగ సందర్భంగా ఈ సినిమా 28 ఆగస్టున రిలీజ్ అయింది. ఈ సినిమాలో నటించిన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు రెమ్యునరేషన్లు, ప్రొడక్షన్, ప్రమోషనల్ కాస్ట్‌తో కలిపి ఈ మూవీని సుమారుగా 65 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించారు. ఈ సినిమా 50 కోట్ల రూపాయలు షేర్ వసూళ్ల లక్ష్యంగా బాక్సాఫీస్ జర్నీని ప్రారంభించింది. అయితే ఈ సినిమా తొలి ఆట నుంచే హిట్ టాక్‌తో రికార్డు వసూళ్లను సాధించింది. ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం మలయాళ ఇండస్ట్రీలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా రికార్డును సొంతం చేసుకొన్నది.

Lokah Chapter 1 Chandra

లోక చిత్రం తొలివారం కలెక్షన్ల వివరాల్లోకి వెళితే.. మలయాళంలో 39 కోట్ల రూపాయలు, తెలుగులో 8 కోట్ల రూపాయలు, కన్నడలో 6.5 కోట్ల రూపాయలు, తమిళంలో 9 కోట్ల రూపాయలు, హిందీలో 3 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది. 65.5 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది.

ఇక రెండో వారంలో కూడా ఈ సినిమా కూడా ఈ చిత్రం సత్తా చాటింది. మలయాళంలో 36 కోట్లు, తెలుగులో 5.5 కోట్లు, తమిళంలో 6 కోట్లు, కన్నడలో 4 కోట్లు, హిందీలో 4 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది. దాంతో ఈ సినిమా రెండో వారంలో 55.5 కోట్లు వసూలు చేసింది. రెండు వారాల్లో కలిపి 121 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది.

లోక చిత్రం రెండు వారాల్లో సాలిడ్ కలెక్షన్లు రాబట్టిన అనంతరం మూడో వారంలో అదే జోరును కొనసాగించింది. ఈ చిత్రం మలయాళంలో 21.5 కోట్ల రూపాయలు, తమిళంలో 5 కోట్ల రూపాయలు, తెలుగులో 1.5 కోట్ల రూపాయలు, కన్నడలో 2.5 కోట్ల రూపాయలు, హిందీలో 2 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది. 32.5 కోట్ల రూపాయలు మూడో వారంలో రాబట్టింది. దాంతో ఈ చిత్రం మూడు వారాల్లో 153.5 కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్లను నమోదు చేసింది.

లోక చిత్రానికి ఓవర్సీస్ మార్కెట్‌లో కూడా ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఈ చిత్రానికి పలు దేశాల్లో రికార్డు వసూళ్లు నమోదు అయ్యాయి. ఈ చిత్రం నార్త్ అమెరికా, యూకే, గల్ఫ్, ఇతర దేశాల్లో కలిపి మొత్తం 112 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది. దాంతో ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 265.5 కోట్ల రూపాయల వసూళ్లను సాధించింది. ఇప్పటి వరకు ఎంపురాన్ పేరిట ఉన్న 265 కోట్ల రూపాయల రికార్డును అధిగమించింది.

More from Filmibeat

View More

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out
X