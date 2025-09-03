Get Updates
Lokah 7 days Box Office: 100 కోట్లు క్లబ్బులో లోక చాప్టర్ 1: చంద్ర.. 7వ రోజు రికార్డుస్థాయిలో ఎన్ని కోట్లంటే?

మలయాళ స్టార్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ నిర్మాతగా మారి డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం లోక చాప్టర్ 1 చంద్ర. ఈ చిత్రంలో ప్రేమలు హీరో నస్లేన్, కల్యాణి ప్రియదర్శిని జంటగా నటించారు. కూలీ ఫేమ్ షౌబీన్, స్టార్ హీరో టొవినో థామస్, దుల్కర్ సల్మాన్ అతిథి పాత్రల్లో నటించారు. ఇంకా ఈ చిత్రంలో నిశాంత్ సాగర్, రఘునాథ్ పాలేరి, విజయరాఘవన్ తదితరులు నటించారు.

మలయాళ స్టార్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ నిర్మాతగా మారి రూపొందించిన ఈ సినిమాకు జేక్స్ బిజోయ్ సంగీతం, నిమిష్ రవి సినిమాటోగ్రఫి, చమన్ ఛాక్కో సినిమాటోగ్రఫిని అందించారు. ఓనమ్ పండుగ సందర్భంగా ఈ సినిమా 28 ఆగస్టున రిలీజ్ అయింది. ఈ సినిమా బడ్జెట్ ఎంత? ఈ మూవీ థియేట్రికల్ బిజినెస్ వాల్యూ ఎంత? బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ ఎంత? అనే వివరాల్లోకి వెళితే..

Lokah Chapter 1 Chandra

తెలుగులో కొత్త లోక టైటిల్‌తో విడుదలైన మలయాళ సినిమాను సూపర్ హీరోయిన్ కాన్సెప్ట్‌తో రక్త పిశాచాల బ్యాక్ డ్రాప్‌తో ఇంటెన్స్ రూరల్, అర్బన్ డ్రామాగా రూపొందించారు. ఈ సినిమాకు వీఎఫ్ఎక్స్ భారీగా ఉపయోగించారు. దాంతో ఈ సినిమా నిర్మాణ వ్యయం కూడా ఎక్కువగానే అయింది. ఇక ఈ సినిమాలో నటించిన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు రెమ్యునరేషన్లు, ప్రొడక్షన్, ప్రమోషనల్ కాస్ట్‌తో కలిపి ఈ మూవీని సుమారుగా 65 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించారు. ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ కావాలంటే.. కనీసం 50 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేయాల్సి ఉంటుంది అని ట్రేడ్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

గత ఆరు రోజుల్లో లోక చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు సాధిస్తున్నది. ఈ చిత్రం కన్నడలో 5 కోట్ల రూపాయలు, తెలుగులో 5.5 కోట్ల రూపాయలు, తమిళనాడులో 6 కోట్ల రూపాయలు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో 2.5 కోట్ల రూపాయల నెట్ వసూళ్లను నమోదు చేసింది. కేరళ మినహాయించి ఇండియాలో ఈ చిత్రం 18 కోట్ల రూపాయల నెట్, 30 కోట్లకుపైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది అని ట్రేడ్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

ఇక మలయాళంలో లోక సినిమా వసూళ్ల విషయానికి వస్తే.. కేరళ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రం 3 కోట్ల రూపాయల నెట్ వసూళ్లతో బాక్సాఫీస్ జర్నీ మొదలుపెట్టింది. ఆ తర్వాత రోజు రోజుకు పెంచుకొంటూ వెళ్లింది. రెండో రోజు ఈ సినిమా 3.5 కోట్ల రూపాయలు, మూడో రోజు 6 కోట్ల రూపాయలు, 4వ రోజు 7.5 కోట్ల రూపాయలు, 5వ రోజు 5.5 కోట్ల రూపాయలు, 6వ రోజు 6 కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్లు రాబట్టింది. ఈ చిత్రం మొత్తంగా 31.5 కోట్ల నెట్, 55 కోట్లకుపైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది అని ట్రేడ్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

ఇక ఈ చిత్రం ఓవర్సీస్‌లో కూడా భారీ కలెక్షన్లను నమోదు చేసి రికార్డు వసూళ్ల దిశగా పరుగులు పెడుతున్నది. ఈ చిత్రం నార్త్ అమెరికా, ఇతర దేశాల్లో కలిపి 50 కోట్లకుపైగా నెట్ కలెక్షన్లను రాబట్టింది. దాంతో ఈ చిత్రం 100 కోట్ల రూపాయల నెట్, 150 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిందని ట్రేడ్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ కావాలంటే.. కనీసం 50 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేయాల్సి ఉంటుంది అని ట్రేడ్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అయితే ఇప్పటికే 100 శాతం లాభాన్ని వసూలు చేసిందని ట్రేడ్ వర్గాలు ధృవీకరించాయి.

