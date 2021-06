5years for A Aa: నితిన్ కెరీర్ బిగ్గెస్ట్ హిట్..అత్యదిక లాభాలు అందించిన త్రివిక్రమ్ మాయ..క్లోజింగ్ కలెక్షన్స్!

టాలీవుడ్ యువ హీరో నితిన్ కెరీర్ మొదలై దాదాపు 18 ఏళ్ళవుతోంది. ఎన్నో బాక్సాఫీస్ హిట్స్ అందుకున్నప్పటికి అంతకంటే ఎక్కువ స్థాయిలో డిజాస్టర్స్ కూడా అందుకున్నాడు. దాదాపు అగ్ర దర్శకులందరితోను వర్క్ చేశాడు. ఇక అతని కెరీర్ లో బిగెస్ట్ బాక్సాఫీస్ హిట్ గా నిలిచిన అఆ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకి వచ్చి నేటికి 5 ఏళ్లవుతోంది. ఆ సినిమా కలెక్షన్స్ పై ఒక లుక్కేస్తే..

English summary

Tollywood young hero Nithiin is almost 18 years old at the beginning of his career. Although it received many box office hits, it also received more disasters. Worked with almost all top directors. The film, which became the biggest box office hit of his career, is 5 years old today. If you take a look at the movie collections ..