Pathaan 12 days collections మరో చరిత్ర సృష్టించిన పఠాన్.. దంగల్ రికార్డు బ్రేక్.. బాహుబలి2 ఇక టార్గెట్!

బాలీవుడ్ బాద్షా, సూపర్ స్టార్ షారుక్ ఖాన్ నటించిన పఠాన్ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీని కొనసాగిస్తున్నది. ఈ చిత్రం రెండో వారాంతంలో కూడా భారీ కలెక్షన్లు రాబట్టింది. హిందీ సినీ పరిశ్రమలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా రికార్డును సొంతం చేసుకొనేందుకు పరుగులు పెడుతున్నది. హిందీ వెర్షన్ విషయానికి వస్తే.. గత 11 రోజుల్లో 384 కోట్లు రాబట్టిన ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం 400 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరింది. ఇక 12వ రోజు కలెక్షన్లు ఎలా ఉన్నాయంటే..

English summary

Shah Rukh Khan's Pathaan movie is all set to new records at Indian Box office. Its creating rampage at world box office. This movie brekas the Dangal Records and entered into 400 crores share in India. This movie collected 781 crores at Worldwide.